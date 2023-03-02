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Сегодня, 13:18

Гарре заявил, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своем экс-наставнике Хосепе Гвардиоле.

«Самара — красивый город, мне все нравится. Также рад, что команда сейчас на подъеме и мы показываем отличный результат на поле. Разница в климате? Ясно, что большая разница с температурой по сравнению с Аргентиной. Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться. Как могу оценить работу с Гвардиолой? У меня максимально положительные эмоции от него, я бы сказал, даже сильные. После этого я еще в Аргентине поиграл, но это уже прошедший этап, сейчас сосредоточен на выступлениях за «Крылья». С Пепом я был уже давно, многому у него научился. И Гвардиола, и Осинькин поверили в меня — Игорь Витальевич дал мне большой карт-бланш, уделяет много времени, чтобы я быстрее адаптировался, начал понимать футбол, который ставит тренер, и, что от меня требуется на поле. Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»? Конечно, в будущем — да», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

22-летний аргентинец присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за клуб два матча, отметившись одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/benhamin-garre-v-budushhem-hotel-by-vernut-sya-v-manchester-siti/
Футбол
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Сити
Бенхамин Гарре
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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