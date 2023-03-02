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Булыкин — о Писарском: «Молодец, что забивает. Главное не уменьшать к себе требования»

Булыкин оценил игру Писарского в «Крыльях Советов»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в новой команде.

«Все, конечно, ждут голов от нападающего. Когда переходишь из команды в команду иногда тяжело поймать ту же волну, взаимопонимание с партнерами, начать забивать и помогать команде. Тем более он играет не в топ клубах, где у тебя моменты постоянно, а в средних, где их нужно добывать и реализовывать. Он молодец, что забивает. И будем надеяться, что будет у него также получаться, потому что забивает неплохо. Я думаю, всем нравится, что у нас есть российский бомбардир. Есть еще хорошие нападающие, но он один из лучших сейчас. Больше всех мячей из наших забил. Самое главное для любого нападающего — это голы. Они говорят сами за себя. Он не перестал забивать, перейдя даже в другую команду, сменив обстановку. Это очень сложно, по себе знаю. Главное, чтобы он не уменьшил к себе требования. Тогда у него будет все хорошо, он будет забивать и становиться одним из лучших», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transferamakt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Булыкин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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