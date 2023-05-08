Галямов оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии

Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин оценил перспективы «Зенита», если его покинут легионеры из Бразилии.

«Если бразильцы покинут «Зенит», смогут ли остальные команды с ним конкурировать? Смотря кто придет на место бразильцев. В России такую команду собрать нельзя. Может ли «Зенит» провести массовые закупки российских игроков? Это нормально, что пятикратный чемпион России, а всего десятикратный, по своему финансовому положению может позволить себе купить лучших игроков России. Не всех, правда. Без бразильцев «Зенит» уже не будет так мощно доминировать в чемпионате России? Давайте не привязываться: это бразильцы или аргентинцы. Будем говорить про иностранцев, которые могут стать достойной заменой. «Зениту» и другим клубам будет тяжелее их найти», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.