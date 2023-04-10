Галямин прокомментировал увольнение из «Сочи» Бердыева

Футбольный менеджер Дмитрий Галямин прокомментировал увольнение из «Сочи» главного тренера Курбана Бердыева.

«Неожиданная новость. Понятно, что он квалифицированный тренер. Но, видимо, посчитали, что нужны революционные изменения. Результаты же особо не пришли. Поэтому, полагаю, будет поставлена задача собрать команду того уровня, который был у Федотова, и вернуть ее на прежние места. С Бердыевым такого потенциала не увидели. Возможно, его подход не устроил руководство. Это нормальный процесс, когда тренер не находит общего языка с руководителем. Не знаю, финиш ли это карьеры для Бердыева в России. Надо спрашивать его. Иногда знания и опыт перебивают энтузиазм молодых. Так что если он чувствует в себе силы поработать, то почему нет», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.