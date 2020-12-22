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Галицкий, Соловьев и Сайманов выдвинуты кандидатами в исполком РФС

Сергей Галицкий. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Сергей Галицкий. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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В офисе РПЛ состоялось общее собрание клубов. На заседании было принято решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова, сообщает пресс-служба РПЛ.

Всего на три места в исполкоме претендовали семь человек. Туда не попали президент ЦСКА Евгений Гинер, владелец «Спартака» Леонид Федун, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26081.html

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