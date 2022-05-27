«Локомотив» отдал защитника Морозова в аренду «Факелу»

Защитник «Локомотива-Казанки» Евгений Морозов на правах аренды перешел в «Факел», информирует пресс-служба москвичей. Аренда в воронежский клуб рассчитана до конца сезона-2022/23, соглашение начинает действовать с 15 июня текущего года.

«Факел» в сезоне-2021/22 занял второе место в ОЛИМП-ФНЛ и напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Последние полгода 21-летний защитник находился в аренде в астраханском «Волгаре», за который Морозов провел в ФНЛ 10 матчей и стал автором 2 голов.