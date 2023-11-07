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Сегодня, 14:50

Гафин считает, что «Динамо» потеряло много очков в 14 турах РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что футболисты московского клуба местами показывают симпатичную игру, но им нужно обязательно научиться добиваться результата.

«В целом можно сказать, что местами очень симпатичная игра, которая позволяет нам побеждать все команды РПЛ. Но при этом нам нужно обязательно научиться завоевывать нужный результат. У нас этого нет. Мы потеряли, к сожалению, много очков за 14 туров. Фабиана отпустили на родину. Хочется поздравить его с рождением двух дочерей. Что касается неоптимальной пары защитников, наверное, это так, но это все равно не может быть оправданием тому, что с нами произошло во втором тайме матча с «Сочи», — приводит слова Гафина ТАСС.

После 14 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Краснодар (31 очко).

Источник: https://tass.ru/sport/19217281
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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 - : -
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