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Гафин — о том, что Аршавин может подглядеть секреты «Динамо»: «Только если рецепт спагетти в столовой»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин снова приедет на стажировку в московский клуб.

«Аршавин говорил, что его не впечатлила стажировка в «Динамо»? Я не спрашивал его, почему он тогда второй раз приедет к нам, но можно предугадать его ответ. Если людям что-то не нравится, они второй раз в это место не возвращаются», — приводит Sport24 слова Гафина.

Также он ответил на вопрос, нет ли опасений, что Аршавин пытается подглядеть секреты «Динамо».

«Только если рецепт спагетти, которые готовит наш повар в столовой. Но мы Аршавину его не скажем», — добавил специалист.

На данный момент 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». С конца августа он обучается на тренера в академии РФС.

Будучи футболистом, Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015-й. Он является трехкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также Аршавин играл в «Арсенале», «Кайрате» и «Кубани».

Источник: https://sport24.ru/football/news-602768-tolko-yesli-retsept-spagetti-no-my-yego-ne-skazhem-gafin-o-tom-chto-arshavin-mozhet-podglyadet-sekrety-dinamo
Андрей Аршавин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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