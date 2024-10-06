Гафин — о поражении от ЦСКА: «Первый тайм был катастрофический»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Мы проиграли. Первый тайм был катастрофический. Могли уйти на перерыв с разгромным счетом. Во втором тайме выравнили, но упустили на последних минутах. У нас есть проблемы, которые мы должны решать. Находимся в проблемной зоне. Будем решать и выбираться из нее. В чем проблемы? Эти вопросы лучше задать тренеру», — сказал Гафин.

Команда Марко Николича перешла на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».