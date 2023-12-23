Гаджиев: «Прежде всего, «Крылья» понравились своей динамичной, агрессивной игрой в атаке»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением об итогах первой части сезона для самарского клуба.

«Крылья Советов» в первой части сезона произвели хорошее впечатление. Прежде всего, своей динамичной, агрессивной игрой в атаке. Не скажу, что ожидал такого хорошего результата, но и не могу сказать, что это большая сенсация.

В прошлом сезоне команда хоть и находилась в зоне вылета и вела борьбу за выживание, было видно, что во многих матчах, играя достойно, эта команда недосчитывалась своих очков. Это подтверждает их удачная игра в прошлом сезоне в Кубке России. Может, кстати, это и повлияло, потому что получилась дополнительная нагрузка. Играть успешно в двух турнирах можно, только имея хороший резерв», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гаджиева.

После 18 туров "Крылья Советов" занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.