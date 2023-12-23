Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:01

Гаджиев: «Прежде всего, «Крылья» понравились своей динамичной, агрессивной игрой в атаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением об итогах первой части сезона для самарского клуба.

«Крылья Советов» в первой части сезона произвели хорошее впечатление. Прежде всего, своей динамичной, агрессивной игрой в атаке. Не скажу, что ожидал такого хорошего результата, но и не могу сказать, что это большая сенсация.

В прошлом сезоне команда хоть и находилась в зоне вылета и вела борьбу за выживание, было видно, что во многих матчах, играя достойно, эта команда недосчитывалась своих очков. Это подтверждает их удачная игра в прошлом сезоне в Кубке России. Может, кстати, это и повлияло, потому что получилась дополнительная нагрузка. Играть успешно в двух турнирах можно, только имея хороший резерв», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гаджиева.

После 18 туров "Крылья Советов" занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521351_gadjiev_osinkin_vyijimaet_sto_procentov_iz_svoih_futbolistov
ФК Крылья Советов (Самара)
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
РФ отменила требование учета международных рейтингов для выдачи странам кредитов
ЮНИСЕФ сообщил о нехватке продовольствия для большинства детей в Газе
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин — о переходе Коваленко в «Зенит»: «Он должен был это сделать, иначе ты не вырастешь никогда»

Масалитин: «Если руководство «Спартака» посчитало нужным назначить Амарала, то, наверное, этот шаг оправдан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости