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Сегодня, 19:35

Внук Яшина о словах Гинера: «Акинфеев — легендарный вратарь, но дедушка — максимальная величина для мирового футбола»

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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Василий Фролов, внук Льва Яшина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что Игорь Акинфеев переплюнул всех вратарей в отечественной истории.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет. Но на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный — нельзя. Дедушка — максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире. Но если брать футбольную статистику — российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», — сказал Фролов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Игорь Акинфеев
Лев Яшин
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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24 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

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Маркус Вендел

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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