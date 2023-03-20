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Гаджиев — об участии дисквалифицированного Михайлова в матче с «Торпедо»: «Однозначно это халатность»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию с выходом на поле полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо» (1:1).

Михайлов перед этой встречей набрал четыре желтых карточки и должен был пропустить игру с «Торпедо». Теперь клубу из Нижнего Новгорода грозит техническое поражение.

«Однозначно можно сказать, что это халатность, это непрофессионально. Такое происходит уже во второй раз, до этого в «Локомотиве». В любой команде есть сотрудник, который контролирует такие моменты, связанные с соревнованиями. И этот человек должен нести ответственность. А если его нет, это говорит, что уровень организации в клубе не очень. Я не помню каких-то подобного рода ошибок в своей карьере. Мы такого не допускали, хотя, это возможно», — приводит Metaratings.ru слова Гаджиева.

«Пари НН» с 20 баллами занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет на последнем месте (8 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-nazval-khalatnostyu-so-storony-pari-nn-uchastie-diskvalificirovannogo-mikhailova-v-matche-torpedo-236980/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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