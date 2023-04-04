Гаджиев назвал главную причину проблем «Химок»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев проанализировал ситуацию в подмосковных «Химках» в связи с увольнением главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Разбираясь в причинах неудач «Химок», сложно провести границу между ошибками наставника и очевидными просчетами руководства клуба. Все-таки Гогниева можно отнести к начинающим тренерам, несмотря на наличие опыта. У него нет результатов, которые бы говорили о его высокой квалификации и отсутствии грубых ошибок в тренерском процессе. Вообще, ошибаются все. Безусловно, Гогниев допускал просчеты, но сложно сказать, насколько они влияли на результаты. А вот те ошибки, которые раз за разом совершает руководство «Химок», известны и очевидны всему футбольному сообществу. Поэтому, допуская просчеты со стороны тренера, я считаю, что главную ответственность за стратегию так называемого развития клуба несут руководители», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.