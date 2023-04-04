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Ловчев оценил назначение Юрана на пост главного тренера «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Будем говорить так: тренер — это опыт. Сейчас нет таких специалистов, какие были в мои молодые годы, таких как Бесков, Лобановский, Симонян, Качалин. Это тренеры, которые работали по 30 лет. Сейчас всех ставят, а через полгода снимают, как в «Химках» это происходит, как в «Пари НН». Существует целая плеяда таких тренеров: Рашид Рахимов, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев. У кого-то где-то получается какое-то время, а потом все идет на спад. Юран — один из таких тренеров. Он, несомненно, знающий человек, у которого неплохо выходило в «Химках», и мне до сих пор непонятно, за что его уволили. Поэтому тут вопрос еще, в какую команду он приходит, как там тратятся деньги на покупку игроков, какой вектор развития и, главное, как там относятся к тренерам. Нельзя говорить «у него получится, потому что он Юран». Я так сказать не могу. Но то, что он интересный тренер, — это без сомнения», — приводит слова Ловчева RT.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1131846-lovchev-pari-nn-yuran-mnenie
Евгений Ловчев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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