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Агент Шпинев не уверен, вернется ли полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов во второй половине февраля

Руслан Минаев
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Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о восстановлении полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Пока все идет по плану, как и должно было быть. Рифат тренируется по индивидуальному графику. Сейчас пауза между первым и вторым сбором, футболисты получили отдых. Надеюсь, что во второй половине февраля он будет в общей группе, но точные сроки никто не скажет, все зависит от самочувствия. Футболист тренируется, восстанавливается усердно и упорно», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

26-летний Жемалетдинов травмировался на летних сборах «Локомотива» в 2022 году. В сезоне-2022/23 он еще ни разу не появлялся на поле.

«Локомотив» выйдет из отпуска 10 января. Команда пройдет медосмотр, а на следующий день отправится на сборы в ОАЭ.

Источник: Metaratings.ru
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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