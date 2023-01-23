Фигуристка Медведева рассказала, почему выбрала «Динамо» вместо «Спартака»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему стала поддерживать «Динамо» вместо «Спартака».

«В Москве летом проходил матч «Динамо» — «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь», — цитирует Медведеву пресс-служба «Динамо».

После первой половины сезона РПЛ «Динамо» с 29 очками занимает 4-е место. «Спартак» — на второй строчке с 36 очками.