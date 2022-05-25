Игонин — об уходе Оздоева из «Зенита»: «Сейчас мало таких игроков»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Мне импонирует его игра и характер. Магомед — ярко выраженный боец. Сейчас мало футболистов в опорной зоне, которые играют подобным образом. У него есть командный дух, о нем стоит только положительно высказываться. Будущее Оздоева? Все варианты в премьер-лиге возможны. Такой футболист может потребоваться любой команде. Ему надо лишь выбрать, где будет комфортно», — сказал Игонин «СЭ».

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Оздоев четыре раза выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.