Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:57

Игонин — об уходе Оздоева из «Зенита»: «Сейчас мало таких игроков»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Мне импонирует его игра и характер. Магомед — ярко выраженный боец. Сейчас мало футболистов в опорной зоне, которые играют подобным образом. У него есть командный дух, о нем стоит только положительно высказываться. Будущее Оздоева? Все варианты в премьер-лиге возможны. Такой футболист может потребоваться любой команде. Ему надо лишь выбрать, где будет комфортно», — сказал Игонин «СЭ».

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Оздоев четыре раза выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

Алексей Игонин
Магомед Оздоев
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«СКА-Хабаровск» выступил с заявление по инциденту с вратарем «Химок» Лантратовым и болбоем
Валуев сравнил Оздоева с Дзюбой после ухода футболистов из «Зенита»
«Зенит» ушел в летний отпуск, команда возобновит тренировки 13 июня
«Оренбург» — «Уфа»: стартовые составы команд
Илья Лантратов о скандале с болбоем: «Не должен был так поступать, извинился перед парнем»
Владислав Игнатьев покинет «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» ушел в летний отпуск, команда возобновит тренировки 13 июня

Валуев сравнил Оздоева с Дзюбой после ухода футболистов из «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости