Футболисты «Зенита» сдали наибольшее количество тестов на допинг за октябрь и ноябрь

«Зенит» стал самым тестируемым на допинг клубом Тинькофф РПЛ в октябре и ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.

По информации источника, за два предыдущих месяца Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 10 футболистов сине-бело-голубых. Сообщается, что в список протестированных вошли вратари Андрей Лунев и Даниил Одоевский, защитники Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и Данил Прохин, полузащитники Магомед Оздоев, Андрей Мостовой и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба.

Второе место по количеству протестированных игроков разделили «Ахмат» и «Динамо» (8 футболистов), четвертое место поделили ЦСКА и «Рубин» (7), шестым стал «Спартак» (6). Всего за октябрь и ноябрь РУСАДА протестировало 59 футболистов чемпионата России.

Отмечается, что наибольшее количество допинг-тестов с начала сезона сдали Мариу Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Егор Сорокин («Краснодар»), Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»). Всех перечисленных игроков проверяли по два раза.