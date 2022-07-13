Защитник «Химок» Большаков перешел в «Арсенал» на правах аренды
Защитник «Химок» Кирилл Большаков перешел в «Арсенал» на правах аренды, сообщает пресс-служба тульского клуба.
Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23.
Контракт Большакова с «Арсеналом» действует до июня 2024 года. Первую половину прошлого сезона игрок провел в «Олимп-Долгопрудном», вторую — в «Кубани». В 35 матчах ФНЛ он забил 8 мячей.
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10
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|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0
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|0
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15
|Факел
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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