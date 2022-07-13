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Защитник «Химок» Большаков перешел в «Арсенал» на правах аренды

Руслан Минаев
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Защитник «Химок» Кирилл Большаков перешел в «Арсенал» на правах аренды, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23.

Контракт Большакова с «Арсеналом» действует до июня 2024 года. Первую половину прошлого сезона игрок провел в «Олимп-Долгопрудном», вторую — в «Кубани». В 35 матчах ФНЛ он забил 8 мячей.

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