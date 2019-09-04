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Форвард Жонатас прилетел в Москву. Зачем?

20:16
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Бразильский форвард Жонатас прилетел в Москву в поисках нового клуба.

Услуги 30-го летнего форварда, который сейчас является свободным агентом (в России он известен по казанскому «Рубину», который продал его в «Ганновер»), были предложены целому ряду клубов. В «Рубине» он зарабатывал около 3 миллионов евро, сейчас хотел бы получить контракт на 2 миллиона евро в год.

Поскольку он является свободным агентом, то может трудоустроиться вне трансферного окна в течение месяца.

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Публикация от Jonathas De Jesus (@jonathasjesus09)

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