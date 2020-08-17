Форвард юношеской сборной России покинул ЦСКА

Нападающий юношеской сборной России для игроков до 18 лет Егор Шаповалов покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с армейцами расторгнут по согласию сторон.

Шаповалов — воспитанник армейской академии, выступал за нее с 12 лет. В 2017 году стал чемпионом России в составе команды 2002 года рождения.

В прошлом сезоне форвард провел 11 матчей и забил 1 гол в турнире молодежных команд премьер-лиги.