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13 марта, 17:15

Форвард «Краснодара» Кокшаров успешно перенес операцию в Москве

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров был успешно прооперирован в одной из клиник Москвы, сообщает пресс-служба молодежных и юношеских сборных России.

«Впереди этап восстановления, но мы надеемся увидеть его в новой форме сборной уже на летнем УТС. Здоровья, Саша!» — сказано в сообщении.

В текущем сезоне 19-летний Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

За национальную команду России U-21 он сыграл один матч, в котором забил 2 гола.

Источник: https://t.me/teamrussia_u21/2850
Александр Кокшаров
Футбол
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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