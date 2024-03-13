Салихова: «Увольнение Ивича — самодурство. Еще большим самодурством будет назначить его в «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от увольнения главного тренера «Краснодара» Владимира Илича.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак». Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь. «Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. Сообщалось, что «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев.