Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал, сколько хочет забить голов в новом сезоне

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, сколько хотел бы забить голов в новом сезоне.

«Сколько мячей планирую забить в этом сезоне? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

В прошлом сезоне 22-летний футболист забил 15 мячей и отдал девять голевых передач в 30 матчах РПЛ.