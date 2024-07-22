Садыгов согласился, что матч «Химок» и «Динамо» был интереснее игры Франция — Португалия на Евро

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).

— Конечно, хочется всегда быть наверху. От того, что они будут играть в РПЛ, первой, второй лиге, не перестанут быть профессиональной командой. Считаю, первая игра была достойной. Футбол же на 50 процентов состоит из везения. Два незабитых пенальти? Ребята чуть-чуть поверили в себя, два лидера. Но лучше пусть это произойдет здесь. Было бы обидно, если бы это случилось со «Спартаком» или с другим топ-клубом. Откровенно говоря, мы видели красивую игру. По-моему, самый зрелищный матч был в туре. Наша задача — чтобы было интересно.

— Многие говорили, что было интереснее четвертьфинала Евро-2024 между Францией и Португалией.

— Абсолютно. Было интереснее. Хорошо вышли, поработали.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Спартак». Игра пройдет 28 июля. Махачкалинцы в этот же день в гостях встретятся с «Краснодаром».