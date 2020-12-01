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Фомин рассказал о знакомстве со Шварцем

00:59
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо» Москва.
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо» Москва.
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как он познакомился с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Наше знакомство получилось, когда я был в сборной, — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Пришла смска, смотрю — английский текст. Тренер написал, что его назначили и пожелал удачи. Это сразу подкупило. Потом мы провели несколько индивидуальных бесед. Много теории. Пока все очень нравится, команда настроена на позитив. Я верю, что все будет хорошо».

«Динамо» занимает пятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 27 очков в 16 матчах.

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