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Фомин назвал «Динамо» особенным клубом

01:27
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо»
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил богатую историю своего клуба. Хавбек перешел в столичный клуб этим летом из «Уфы».

— Понимал, что «Динамо» — что-то особенное еще до перехода, — сказал Фомин в эфире канала «Россия 24». — Историю футбола мы знаем. Знаем, какие люди играли за эту команду. Для меня не было удивлением, что «Динамо» — большой клуб с болельщиками. Я приезжал на новый стадион клуба с «Уфой», видел поддержку. Уже тогда, наверное, что-то откладывалось

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