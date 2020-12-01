Фомин назвал «Динамо» особенным клубом

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметил богатую историю своего клуба. Хавбек перешел в столичный клуб этим летом из «Уфы».

— Понимал, что «Динамо» — что-то особенное еще до перехода, — сказал Фомин в эфире канала «Россия 24». — Историю футбола мы знаем. Знаем, какие люди играли за эту команду. Для меня не было удивлением, что «Динамо» — большой клуб с болельщиками. Я приезжал на новый стадион клуба с «Уфой», видел поддержку. Уже тогда, наверное, что-то откладывалось