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Фильцов: «В матче «Локомотива» и «Краснодара» будет забито больше двух мячей»

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Бывший вратарь «Краснодара» и «Локомотива» Александр Фильцов высказался о матче 7-го тура РПЛ между железнодорожниками и «быками».

«Интересный матч команд, которые являются одними из лидеров чемпионата. Игра будет в Москве, что чуть больше говорит в пользу победы «Локомотива». Домашняя арена придает больше сил. Это лидер, у них хорошее настроение, они будут владеть территорией. Стоит ожидать результативного матча. «Локомотив» вообще много забивает. Будет забито больше двух мячей», — сказал Фильцов Legalbet .

«Локомотив» после шести туров лидирует в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Вторым идет «Зенит» с 14 баллами. «Краснодар» с 12 очками в активе располагается на третьей строчке.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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