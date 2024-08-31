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Селюк — о словах Мора: «Не позволю трогать своих игроков и огульно их поливать»

Сергей Разин
корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Седрика Гогуа, подверг критике экс-футболиста Эдуарда Мора за слова о том, что ивуариец является игроком, который может «привезти гол».

«Я не позволю трогать своих игроков и огульно их поливать. Гогуа является лучшим в отборах среди всех команд по статистике «Рустата» и вторым по выигранным единоборствам. К сожалению, на «Матч ТВ» и «Матч Премьер» приглашаются часто люди, которых выгнали из всех мест, где они ранее работали. Кого-то за воровство, кого-то за непрофессионализм. Например, Мор. Смотрите на его карьеру — от «Химика» из Северодонецка как-то проскочил в «Спартаке», и мы видим его размах после, где он оказался. Туда ему и дорога. Такие специалисты разбирают матчи», — приводит слова Селюка Legalbet.

В текущем сезоне 30-летний ивуариец провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Седрик Гогуа
Эдуард Мор
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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