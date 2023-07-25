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Сегодня, 15:28

Агент Паулиньо: «Вероятность перехода игрока в ЦСКА невелика»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Паулиньо.
Фото Global Look Press

Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности трансфера игрока в ЦСКА.

«Вероятность перехода Паулиньо в ЦСКА невелика. У клубов нет экономического соглашения», — сказал Мейра «СЭ».

7 июля Мейра сообщил «СЭ», что трансфер игрока возможен. Но ЦСКА, по словам агента, на тот момент еще не сделал предложения.

19 июля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что армейцы сделали «Спортингу» второе предложение в размере 4,5 млн евро. Речь шла о контракте для нападающего по системе 2+1. Игрок хотел получать в Москве 2 млн евро в год.

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

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