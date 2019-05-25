Фернандеш не знает, останется ли в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не готов рассуждать на тему своего будущего в московском клубе.

Контракт 33-летнего португальца с "Локомотивом" истекает в конце июня 2019-го.

– Останусь ли я в "Локомотиве"? Нет, могу только сказать, что контракт с клубом истекает 30 июня, и я еще вернусь к этому времени в "Локо". Что дальше? Я сам еще не знаю.

– Когда Василий Кикнадзе стал новым гендиректором "Локомотива", были попытки продлить с вами контракт?

– Мы с ним немного пообщались в январе, в Катаре. Говорили на разные темы, в том числе и моего возможного ухода зимой. В тот момент у меня были предложения. Но в итоге ничего не получилось, и я остался в "Локомотиве". (Юлия Яковлева)

В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за "Локомотив", забил три гола и отдал семь голевых передач.

Полное интервью с Фернандешем читайте скоро на сайте "СЭ"