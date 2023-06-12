Фернандес ведет переговоры по возвращению в ЦСКА

Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Машаду.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В декабре 2022 года 32-летний защитник вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023-го разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.