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Федун высказался о возможном уходе Алекса Крала

15:00
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о желании сохранить Алекса Крала в команде.

- Дмитрий Попов не назвал Крала ключевым игроком команды. Как вы считаете?

- Конечно, он ключевой игрок.

- То есть, Крал не продается?

- Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Придет трансфер на Крала за безумную сумму, и игрок сам захочет туда перейти. Ну и как мы его удержим?

Что касается ухода и прихода игроков, помните, как у Успенского: чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. Мы, конечно, не о ненужном говорим. Но нормальные клубы так и живут: одних игроков продают, других покупают. И там, где в футболе играет роль экономическая составляющая, клубы продают за большие деньги, а покупают за маленькие, чтобы потом снова продать за большие. Если взять нашего тренера Руя Виторию во время его работы в "Бенфике", то при нем игроков продали на несколько сотен миллионов евро, а купили на 20-30 миллионов. Такая же система была выстроена при Луческу в "Шахтере". Возвращаясь к Кралу, скажу, что никаких предложений по нему на данный момент нет. Он для нас ключевой игрок, и, исходя из амбиций "Спартака", мы заинтересованы в том, чтобы он остался.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

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Артем Калинин все материалы автора

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