Федун высказался о возможном уходе Алекса Крала

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о желании сохранить Алекса Крала в команде.

- Дмитрий Попов не назвал Крала ключевым игроком команды . Как вы считаете ?

- Конечно , он ключевой игрок .

- То есть , Крал не продается ?

- Есть предложения , от которых невозможно отказаться . Придет трансфер на Крала за безумную сумму , и игрок сам захочет туда перейти . Ну и как мы его удержим?

Что касается ухода и прихода игроков , помните , как у Успенского : чтобы купить что - нибудь ненужное , надо продать что - нибудь ненужное . Мы , конечно , не о ненужном говорим . Но нормальные клубы так и живут : одних игроков продают , других покупают . И там , где в футболе играет роль экономическая составляющая , клубы продают за большие деньги , а покупают за маленькие , чтобы потом снова продать за большие . Если взять нашего тренера Руя Виторию во время его работы в " Бенфике ", то при нем игроков продали на несколько сотен миллионов евро , а купили на 20-30 миллионов . Такая же система была выстроена при Луческу в " Шахтере ". Возвращаясь к Кралу , скажу , что никаких предложений по нему на данный момент нет . Он для нас ключевой игрок , и , исходя из амбиций " Спартака ", мы заинтересованы в том , чтобы он остался .