Федун рассказал, что не может полностью концентрироваться на «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» заявил, что не может полностью погружаться в клубные процессы клуба.

- Бюджет " Спартака " на новый сезон уже принят ?

- Будет принят в ближайшее время в рамках тех цифр , что мы утвердили . Называть их я не буду - все покажет выступление команды в сезоне .

- Участие в еврокубках в бюджет закладывается или нет ?

- Лига чемпионов - это так называемые инвестиции под риском , их мы не закладываем . Минимум , что " Спартак " себе уже гарантировал - это групповой этап Лиги Европы . Вот эти деньги мы вносим в бюджет .

- Учитывая вашу занятость в " Лукойле ", семью и множество других задач , насколько вы погружены в клубные процессы ?

- У меня есть профессиональная команда , которая ведет оперативную деятельность . Этой команде я доверяю . Не всегда это получается хорошо , как , к примеру , с тем же Шамилем Газизовым . А так у меня полно других вопросов , которыми нужно заниматься . Сейчас получилось вырваться сюда , в Австрию , чтобы поговорить с ними , отключившись от текущей работы . А так , естественно , очень много других функций . Я отвечаю в компании за стратегию , двигаю климатические темы . Есть и другие бизнесы . Плюс , не забывайте , я уже достаточно старый человек - мне 65 лет , и не всегда получается находить время на все . К сожалению , у меня нет возможности работать в клубе как Гинер , который посвящает всего себя клубу ; или Галицкий , продавший бизнес , и все силы переключивший на свой клуб .

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф-РПЛ, набрав 57 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 65 очками

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»