Федун рассказал, что не может полностью концентрироваться на «Спартаке»
Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» заявил, что не может полностью погружаться в клубные процессы клуба.
- Бюджет "Спартака" на новый сезон уже принят?
- Будет принят в ближайшее время в рамках тех цифр, что мы утвердили. Называть их я не буду - все покажет выступление команды в сезоне.
- Участие в еврокубках в бюджет закладывается или нет?
- Лига чемпионов - это так называемые инвестиции под риском, их мы не закладываем. Минимум, что "Спартак" себе уже гарантировал - это групповой этап Лиги Европы. Вот эти деньги мы вносим в бюджет.
- Учитывая вашу занятость в "Лукойле", семью и множество других задач, насколько вы погружены в клубные процессы?
- У меня есть профессиональная команда, которая ведет оперативную деятельность. Этой команде я доверяю. Не всегда это получается хорошо, как, к примеру, с тем же Шамилем Газизовым. А так у меня полно других вопросов, которыми нужно заниматься. Сейчас получилось вырваться сюда, в Австрию, чтобы поговорить с ними, отключившись от текущей работы. А так, естественно, очень много других функций. Я отвечаю в компании за стратегию, двигаю климатические темы. Есть и другие бизнесы. Плюс, не забывайте, я уже достаточно старый человек - мне 65 лет, и не всегда получается находить время на все. К сожалению, у меня нет возможности работать в клубе как Гинер, который посвящает всего себя клубу; или Галицкий, продавший бизнес, и все силы переключивший на свой клуб.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф-РПЛ, набрав 57 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 65 очками
Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»
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