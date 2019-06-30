Федун высказался о возможности проведения финала еврокубка на стадионе "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможность подачи заявки на проведение на "Открытие Арене" финала еврокубка.
- Будете подавать заявку на проведение финала еврокубка на "Открытие Арене"?
- Посмотрим. С РФС надо разговаривать. Это только амбиции. А смысл? Для команды никакого. (Дмитрий Зеленов)
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