21:11 | Футбол — РПЛ

Федун высказался о возможности проведения финала еврокубка на стадионе "Спартака"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможность подачи заявки на проведение на "Открытие Арене" финала еврокубка.

- Будете подавать заявку на проведение финала еврокубка на "Открытие Арене"?

- Посмотрим. С РФС надо разговаривать. Это только амбиции. А смысл? Для команды никакого. (Дмитрий Зеленов)

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