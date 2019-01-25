17:52 | Футбол — РПЛ

Федун – о трансферах: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиза Адриану. Болельщики могут быть спокойны"

Обсудить
4

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о потенциальных трансферах футболистов.

– Почему только два новичка? А Наиль Умеров и Глушенков? – сказал Федун, отвечая на вопрос о зимней селекции. – Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.

– Зе Луиш и Луиз Адриану остаются?

– В межсезонье журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они у нас будут.

Паредес едет в "ПСЖ", Азмун – в "Зенит"? Таблица переходов РПЛ

Обсудить
4
Загрузка...
Материалы других СМИ