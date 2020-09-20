Федотов назвал сроки возвращения Попова. «Сочи» ищет еще одного форварда

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 8-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» в Туле (2:3) оценил форму 35-летнего полузащитника Кристиана Нобоа, который с 6 голами лидирует среди бомбардиров лиги. Также специалист высказался о конкуренции в линии атаки и ответил на вопрос о восстановление после травмы крестообразных связок 32-летнего экс-хавбека «Ростова» Ивелина Попова. Болгарин получил повреждение в дебютной игре за сочинцев против «Тамбова» 25 августа.

— Нобоа в феноменальной форме. Но вы, наверное, не удивлены? — вопрос Федотову в послематчевом комментарии для СМИ.

— Сколько играет, он всегда в хорошей форме — потому что хорошо к себе относится, хочет играть и показывать красивый футбол. Он все это понимает.

— Как проходит восстановление Попова? Когда он вернется в команду и когда по плану должен приступить к работе в общей группе?

— Он проходит послеоперационный курс реабилитации в Испании. Появится у нас в начале октября. Но срок восстановления после травмы крестообразной связки — минимум полгода.

— «Сочи» не хватает вариативности в атаке. Вам нужен новый форвард?

— Да, есть небольшая проблема в атаке. Нужен игрок, который составит конкуренцию Антону (Заболотному) в атаке, — быстрый и легкий форвард. Это сто процентов. (Артем Агапов)