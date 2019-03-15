Федору Смолову снятся трофеи

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе ответил на 50 вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее.

33. Главный совет, который тебе дали родители?

– Папа всегда говорил мне две вещи: "Лучше быть, чем казаться" и "Бытие определяет сознание".

34. Главный жизненный урок, который ты получил?

– Понял, что каждый получает то, что заслуживает. Как ты работаешь, выкладываешься, чем жертвуешь – такой результат и получишь.

35. О чем ты жалеешь?

– Об одном решении: уехать из Голландии обратно в "Динамо". У меня была возможность остаться до конца сезона в "Фейеноорде", но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе.

36. Что изменится в мире в ближайшие 50 лет?

– Вряд ли станет лучше. Думаю, к сожалению, будет еще больше межнациональных конфликтов на религиозной почве.

37. Твой самый яркий сон?

– Какой-то конкретный сон вспомнить сложно. Но мне часто снится – как, думаю, многим спортсменам – что я выигрываю какой-то значимый трофей.