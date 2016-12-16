Федор Смолов: "Краснодар" способен попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов уверен, что его клуб способен по итогам текущего сезона пробиться в Лигу чемпионов. Также он отметил, что сделать это в прошлом сезоне помешала потеря очков с командами, которые ниже уровнем.

– Завоевать медали и побороться за Лигу чемпионов в конце прошлого сезона помешали потери очков с командами, которые ниже уровнем, чем "Краснодар", – цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. – Взять тот же матч с "Мордовией"… Ну и в первой части сезона растеряли слишком много очков, так считаю.

– Каковы, на ваш взгляд, причины нестабильной игры "быков" весной 2016-го и в начале нынешнего сезона?

– Мне кажется, очень тяжело подготовить команду и привести ее к единому знаменателю, когда играешь на "три фронта". Так или иначе, провалы в "физике" будут случаться. Плюс много травм у ключевых футболистов. Наверное, это основные причины.

– Способен ли "Краснодар" по итогам текущего сезона не только вновь оказаться в еврокубковой зоне, но и попасть в Лигу чемпионов?

– Считаю, что способен. Матчей впереди много, отставание отыгрываемо.