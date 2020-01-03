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Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

12:16
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Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился мнением о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой. Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом». Перед игрой «Зенит» — «Спартак» прошли массовые задержания поклонников красно-белых.

— Это был единичный инцидент, — цитирует Кудряшова «Российская газета». — Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот — она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2020/01/03/fedor-kudriashov-situaciia-s-oskorbleniiami-fanatov-sdelaet-dziubu-eshche-silnee.html

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