Федор Кудряшов: "Категорически не рассматриваю вариант с отказом какой-либо команде в России"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" признался, что не собирается отказывать какому-либо российскому клубу. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ".

– Есть ли команды из российского чемпионата, куда вы точно не перейдете?

– Нет, такого нет. Категорически не рассматриваю вариант с отказом кому-то.

– А некатегорически?

– Такого тоже нет (улыбается). Даже не задумывался об этом никогда. Уважаю все команды, может, у меня с кем-то есть недопонимания, но не пойти в какую-то команду из принципа… Точно нет.

– Пошли бы в ЦСКА, если бы позвали?

– Если бы я получил предложение, то почему нет? Вообще, вы подводите к тому, что я играл в "Спартаке", но я ведь не воспитанник красно-белых. У меня нет разделения по клубам. Знаете, один мой друг с детства болеет за "Спартак", водит на стадион сына, который едва научился ходить. У меня такого нет. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Кудряшова