Фанат «Зенита» получил три года условно за удар сотрудника Росгвардии

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении фаната «Зенита» Георгия Воеводина.

— Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

3 августа августа на стадионе «Газпром-Арена» во время матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Воеводин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил в лицо сотрудника Росгвардии. Суд посчитал, что Воеводин причинил здоровью потерпевшего вред средней тяжести. На суде болельщик свою вину признал и раскаялся.

Ранее другой болельщик «Зенита» Артур Данилов был приговорен к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за удар росгвардейца по ноге.