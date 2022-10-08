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8 октября, 14:14

«Факел» — «Зенит»: Гонгадзе открыл счет после подачи с углового

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Гонгадзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

На 12-й минуте форвард отправил мяч в ворота Михаила Кержакова ударом головой после подачи углового.

26-летний Гонгадзе забил третий гол в сезоне-2022/23.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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