«Факел» — «Зенит»: Гонгадзе открыл счет после подачи с углового

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Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:0.

На 12-й минуте форвард отправил мяч в ворота Михаила Кержакова ударом головой после подачи углового.

26-летний Гонгадзе забил третий гол в сезоне-2022/23.