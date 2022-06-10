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Чернов: «Спасибо Ваноли, что пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов опубликовал обращение к экс-тренеру команды Паоло Ваноли.

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить. Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент. Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», — написал Чернов в Telegram-канале.

9 июня «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Ваноли по обоюдному согласию. Под руководством итальянца московский клуб занял 10-е место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавял «Спартак» с 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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