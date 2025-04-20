«Факел» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Факела» и «Ростова» на матч 25-го тура РПЛ. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Дзиов, Квеквескири, Брахими, Моцпан, Мертенс, Ильин, Каштанов.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Игнатов, Сако, Кучаев, Щетинин, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.