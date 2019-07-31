17:41 | Футбол — РПЛ

Эззатоллахи сравнил Зуева с Дибалой

31 июля. Хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи опубликовал фото с Александром Зуевым. Фото instagram.com
31 июля. Хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи опубликовал фото с Александром Зуевым. Фото instagram.com
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Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи опубликовал новые сториз в своем Instagram. 22-летний иранец сфотографировался с полузащитником Александром Зуевым.

"После тренировки с моим братом (Дибалой)", – написал Эззатолахи.

В прошлом сезоне Эззатоллахи выступал на правах аренды за "Рединг", где провел четыре матча.

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