Эззатоллахи сравнил Зуева с Дибалой

Полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи опубликовал новые сториз в своем Instagram. 22-летний иранец сфотографировался с полузащитником Александром Зуевым.

"После тренировки с моим братом (Дибалой)", – написал Эззатолахи.

В прошлом сезоне Эззатоллахи выступал на правах аренды за "Рединг", где провел четыре матча.

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