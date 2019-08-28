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Эззатоллахи перешел в бельгийский «Эйпен» на правах аренды

18:28
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Защитник «Ростова» Саид Эззатоллахи проведет ближайший год на правах аренды в бельгийском «Эйпене». Между клубами достигнута договоренность о переходе 22-летнего иранца, сообщает официальный сайт «Ростова».

Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016-м году. В сезоне-2018/19 он играл на правах аренды в английском клубе «Рединг».

Также в России он выступал за «Анжи» и «Амкар». Всего в премьер-лиге защитник провел 36 матчей и забил 2 мяча.

За сборную Ирана Эззатоллахи сыграл 30 матчей и отметился 1 голом.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12839

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