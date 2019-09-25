Евсеев звал Глушакова в «Уфу». Тренер рассказал о разговоре с игроком

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» рассказал, что приглашал полузащитника Дениса Глушакова в свою команду. В итоге хавбек перешел в «Ахмат».

— Газизов говорил, что в межсезонье звонил Денису Глушакову, звал в «Уфу». Но в «Ахмате» предложили зарплату в два с половиной раза больше.

— Правильно говорит. Я сам звонил Глушакову и разговаривал с ним. Он мне сказал: «Очень приятно. Все возможно». Понимали, что не только мы хотим его, многие другие клубы тоже. Он выбрал тот вариант, который его устроил. Какие могут быть вопросы? (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Евсеева