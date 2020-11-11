Евсеев вспомнил, как он охотился на лося с Лоськовым
Экс-тренер «Уфы», бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев поделился в Instagram архивным фото с охоты вместе с Дмитрием Лоськовым и другими партнерами по «Локо».
Бросил жену. На несколько дней. Уехал на охоту. Вроде и места правильные: Углич, Калязин. И компания опытная. А зверя нет. Вместо охоты занимаемся спортивным ориентированием, но оно и к лучшему. Было 3 загона и ничего. Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное. Зато за чаем нашел в телефоне древнее фото. Нас на нем четверо из "Локомотива": я, Лоськов, Черевченко, Арифуллин. Я на фото второй справа в верхнем ряду. Уточню на всякий случай 😉 Столько хороших архивных фото, что начну их показывать. Сделаю фотоальбом с историями. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #евсеев
«Бросил жену. На несколько дней, — написал Евсеев. — Уехал на охоту. Вроде и места правильные: Углич, Калязин. И компания опытная. А зверя нет. Вместо охоты занимаемся спортивным ориентированием, но оно и к лучшему.
Было три загона и ничего. Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное. Зато за чаем нашел в телефоне древнее фото. Нас на нем четверо из «Локомотива»: я, Лоськов, Черевченко, Арифуллин. Я на фото второй справа в верхнем ряду. Уточню на всякий случай. Столько хороших архивных фото, что начну их показывать. Сделаю фотоальбом с историями».
44-летний Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы» 7 октября.
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