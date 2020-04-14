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Евсеев рассказал о своих кулинарных предпочтениях

10:32
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился, что любит готовить, и рассказал, какую еду предпочитает.

— Считается, что лучшие повара мужчины, — написал Евсеев в Instagram. — Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно!

Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало. Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.

Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьезном ресторане, если захотела.

Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более, в городе большой выбор ресторанов.

Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины? И кормили замечательно! Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще, в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало. Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям. Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьёзном ресторане, если захотела ? Сам я мастерство показываю редко. Но метко ? На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более, в городе большой выбор ресторанов. #спорт #фкуфа #премьерлига #футбол #тинькоффпремьерлига #завтракдома #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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